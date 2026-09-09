Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Yaralılar var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Yaralılar var
AA
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Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib ilinin Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SURİYE #İDLİB

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