Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Yaralılar var

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib ilinin Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör