Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Yaralılar var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib ilinin Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
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