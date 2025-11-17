Suudi Arabistan’da korkunç kaza: Hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı! 42 ölü

Hindistan'ın Cidde Konsolosluğu, Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehri olan Cidde'de yayımladığı bir basın açıklamasında, Hintli hacı adaylarının Medine kenti yakınlarında bir otobüs kazasına karıştığını duyurdu.

Suudi yetkililer kazayı veya can kaybını hemen doğrulamadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yetkililerin Suudi makamlarıyla "yakın temas" içinde olduğunu bildirdi.

Modi, "Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Yaralananların hızla iyileşmesi için dua ediyorum. Riyad'daki Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz tüm mümkün desteği sağlıyor." ifadelerini kullandı.