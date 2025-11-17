Suudi Arabistan’da korkunç kaza: Hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı! 42 ölü
Suudi Arabistan’da Umre yolunda büyük bir facia yaşandı. Mekke’den Medine’ye giden Hintli hacı adaylarını taşıyan otobüs, bir tankerle çarpıştıktan sonra alev topuna döndü. Hint basını, kazada 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Hindistan'ın Cidde Konsolosluğu, Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehri olan Cidde'de yayımladığı bir basın açıklamasında, Hintli hacı adaylarının Medine kenti yakınlarında bir otobüs kazasına karıştığını duyurdu.
Suudi yetkililer kazayı veya can kaybını hemen doğrulamadı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yetkililerin Suudi makamlarıyla "yakın temas" içinde olduğunu bildirdi.
Modi, "Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Yaralananların hızla iyileşmesi için dua ediyorum. Riyad'daki Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz tüm mümkün desteği sağlıyor." ifadelerini kullandı.
KAZA YERİNDE ALEV TOPU YÜKSELDİ
Hint televizyon kanalı NDTV, görgü tanıklarına dayanarak, bir tankere çarpan otobüste 42 Hint vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kazanın olduğu iddia edilen yerden yükselen dev bir alev topu görülüyor.Times of India gazetesi ise, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, otobüste toplam 45 yolcunun bulunduğunu ve aracın Mekke'den Medine'ye doğru seyahat ettiğini yazdı.