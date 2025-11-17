Suudi Arabistan’da korkunç kaza! Hintli Umre ziyaretçilerini taşıyan otobüs tankerle çarpıştı! 42 ölü
17.11.2025 | 12:34
Suudi Arabistan’da Umre yolunda büyük bir facia yaşandı. Mekke’den Medine’ye giden Hintli Umre ziyaretçilerini taşıyan otobüs, bir tankerle çarpıştıktan sonra alev topuna döndü. Hint basını, kazada 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
