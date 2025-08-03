Süveyda yeniden karıştı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde gerilim yeniden tırmandı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, "Şam yönetimiyle varılan ateşkesi ihlal eden yasa dışı silahlı gruplar, iç güvenlik kuvvetlerine ateş açtı. Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti" dedi. Saldırının, hükümetin Süveyda'da güvenliği yeniden tesis etme, hizmetleri canlandırma ve normal yaşamı sağlama yönündeki çabalarıyla eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı. Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamış ateşkesle son bulmuştu.

PKK/YPG'DEN MÜNBİÇ'E SALDIRI

Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.