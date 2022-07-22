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Giriş Tarihi: 22.7.2022 14:07 Son Güncelleme: 22.7.2022 14:17

Tahıl koridorunda imza günü! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İstanbul’da

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Tahıl koridorunda imza günü! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İstanbul’da

Ukrayna tahılının Karadeniz’den  ihracı için gerçekleştirilecek tahıl sevkiyatı anlaşması için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki Rusya heyeti İstanbul’a geldi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki Rusya heyetini taşıyan özel uçakla Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na indi.

SON DAKİKA! Rus heyeti tahıl anlaşması için İstanbul'da | Video

GÖRÜŞME DOLMABAHÇE'DE YAPILACAK

Uçağın VIP Terminaline yanaşmasının ardından işlemleri tamamlanan Şoygu havalimanından ayrıldı. Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.30'da gerçekleştirilecek toplantıda, Ukrayna ve Rusya taraflarının yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.

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Tahıl koridorunda imza günü! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İstanbul’da
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