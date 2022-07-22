Tahıl koridorunda imza günü! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İstanbul’da

Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geliyor.