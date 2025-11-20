Tahliye görünümlü sürgün taktiği

Siyonist İsrail rejimi, insanlık tarihine kara leke olarak geçecek yeni bir sürgün taktiğini daha yürürlüğe soktu. Bu kirli plana göre Filistinlilere, Gazze Şeridi'nden çıkarılarak başka bir ülkeye gönderileceği söyleniyor. Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail, acil tedaviye ihtiyacı olanlara, öğrencilere ya da geçerli özrü olanlara Gazze Şeridi'nden ayrılma izin veriyor. Bu çıkışlarda Filistinlilerin pasaportuna İsrail'in izni işleniyor ve dolayısıyle Filistinliler gittikleri ülkelerde yasal olarak karşılanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay dünya basınında şok etkisi yarattı.

AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL

150'den fazla Filistinli ilk önce otobüsle İsrail'e götürüldü. Ardından uçağa bindirildiler ve Kenya'nın başkenti Nayrobi'ye ulaştırıldılar. Oradan ise gönderildikleri adres Güney Afrika oldu. 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletildi. Sivil toplum kuruluşlarının araya girmesiyle Gazzelilere 90 günlük gecici vize verildi ve Güney Afrika'ya girişlerine izin verildi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "gizemli şekilde uçağa bindirilip" ülkelerine getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız" dedi.

SOYKIRIMIN PARÇASI

Konu hakkında Anadolu Ajansı'na konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in etnik temizliğe başka araçlarla devam edeceğine yönelik daha önce yaptığı uyarıları hatırlattı. Albanese, "Filistinlilerin Güney Afrika'ya götürülmesi, İsrail'in soykırım hedefine ulaşmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

PARA BİLE TOPLADILAR

AL Jazeera'daki haberde gizemli uçuşun detaylarına yer verildi. Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in kontrolünde olan Al-Majd Europe isimli kuruluşa 3 ila 5 bin dolar ödeyerek yasal şekilde ayrılabileceklerine ikna edildi. Bazıları da ateşkes anlaşması kapsamında gönderileceklerini düşündü. Uçuşlar charter şeklinde yani özel bir organizasyon gibi ayarlandı. İsrail'in ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına karşılık böyle bir adım attığı ileri sürüldü.

ZEHİRLİ İĞNE İLE İDAM EDECEKLER

İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısına göre, infaz 90 gün içinde gerçekleştirilecek ve temyiz yolu kapalı olacak. Tasarı yasalaşırsa İsrailli birini öldüren bir Filistinli, 90 gün içinde idam edilecek.

İŞGAL ZİYARETİ

İSRAIL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gittiği belirtildi. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedildi.

LÜBNAN'A SALDIRI ÜSTÜNE SALDIRI

İSRAİL savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi. İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı. İsrail'in son 24 saat içerisinde Lübnan'a yönelik saldırılarından en ez 15 kişi daha yaşamını yitirdi.