Tarihi uçuşta Türk imzası

ABD'nin Teksas eyaletinden önceki gün fırlatılan Blue Origin'in New Shepard aracı, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya çıkarak tarihe geçmişti. Bu tarihi yolculukta Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olarak görev yapan Canan Dağdeviren, geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya göndererek bu başarıya katkı sundu. Dağdeviren yaptığı sosyal medya paylaşımında şu mesajı paylaştı: "Tarihe not düşülsün: Yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim. Tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile."