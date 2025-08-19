Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump'a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemin kapısını aralayan görüşmede taraflar güvenlik garantileri ve olası üçlü zirve konusunda uzlaştı. Ancak liderler temkinli. Dünya basınında ABD Başkanı Trump’ın güvenilirliğinin sorgulandığı belirtildi.
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da bir araya geldiği tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemin kapısını aralayan görüşmede taraflar güvenlik garantileri ve olası üçlü zirve konusunda uzlaştı.