Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump'a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemin kapısını aralayan görüşmede taraflar güvenlik garantileri ve olası üçlü zirve konusunda uzlaştı. Ancak liderler temkinli. Dünya basınında ABD Başkanı Trump’ın güvenilirliğinin sorgulandığı belirtildi.

Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da bir araya geldiği tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemin kapısını aralayan görüşmede taraflar güvenlik garantileri ve olası üçlü zirve konusunda uzlaştı.

Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor

PUTİN ŞİMDİDEN KAZANDI

Washington'da gerçekleşen görüşme dünya basının da geniş yankı buldu. New York Times'ta yayımlanan Zolan Kanno- Youngs imzalı yazıda, Trump'ın güvenilirliğinin sorgulandığı belirtildi. Trump'ın, Putin'e yaklaşımı konusunda tekrarlayan şekilde tavır değiştirdiği hatırlatıldı.

Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor
Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor

ERDOĞAN RUTTE İLE SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor