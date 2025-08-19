Tarihi zirvenin yankıları sürüyor! Avrupa liderler Trump’a karşı temkinli: Güvenilirliği sorgulanıyor

ERDOĞAN RUTTE İLE SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.