Tarihin en büyük krizini yaşayan İngiltere’ye yeni şok! Sterlin çöktü

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti. Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.