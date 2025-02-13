Tayvan’daki AVM’de patlama meydana geldi: 5 ölü
Tayvan’daki bir alışveriş merkezinde büyük bir patlama gerçekleşti. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Tayvan'ın Tayçung kentindeki bir alışveriş merkezinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Tayvan'da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ulusal İtfaiye Ajansından (NFA) yapılan açıklamada, "Shin Kong Mitsukoshi" adlı alışveriş merkezinin 12'nci katındaki yemek alanının yenileme çalışması yapılan bölümünde, doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Patlamanın sebebi bilinmezken savcılık, olay hakkında soruşturma başlattı.