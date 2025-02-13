Tayvan’daki AVM’de patlama meydana geldi: 5 ölü

Tayvan'ın Tayçung kentindeki bir alışveriş merkezinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Tayvan'da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ulusal İtfaiye Ajansından (NFA) yapılan açıklamada, "Shin Kong Mitsukoshi" adlı alışveriş merkezinin 12'nci katındaki yemek alanının yenileme çalışması yapılan bölümünde, doğal gaz patlaması meydana geldi.