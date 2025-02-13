Video Dünya Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video
Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video

Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı | Video

13.02.2025 | 10:45

Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Tayvan'ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında bir patlama meydana geldi. Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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