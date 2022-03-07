Tek bir hedefleri var! WSJ yazdı: Rusya, Ukrayna için Suriye’den yabancı savaşçı topluyor

PARALI ASKERLER

Habere göre özellikle Kiev odaklı olarak toplanan bu savaşçılara sınırlı süreyle sözleşme yapılarak maaş verilecek. Henüz kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ve bu kişilerin Ukrayna'ya ne zaman gideceği ise henüz net değil.