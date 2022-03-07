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Giriş Tarihi: 7.3.2022 09:49 Son Güncelleme: 7.3.2022 09:59

Tek bir hedefleri var! WSJ yazdı: Rusya, Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçı topluyor

Tek bir hedefleri var! WSJ yazdı: Rusya, Ukrayna için Suriye’den yabancı savaşçı topluyor

Sadece birkaç günde tüm dünyanın düzenini değiştiren Rusya Ukrayna savaşı 12. günde de devam ediyor. Dün bombalanan sivil koridorlarından gelen görüntüler yürekleri dağlarken, gelen bir son dakika bilgisine göre ise Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de geçici ateşkes ilan edildi. Wall Street Journal ise ilginç bir haber yayımlayarak, Rusya'nın Ukrayna'da savaşması için Suriyeli savaşçı topladığını iddia etti. Bu toplayanan savaşçıların ise tek bir hedefi olacak. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı 12. güne girdi. Son alınan bilgilere göre Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de sivillerin tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildi. Öte yandan öldürülen Rus askerlerinin görüntüleri basına servis ediliken bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ve araçların içinde can veren sivillerin yer aldığı kareler de yürekleri parçaladı.

HEDEF KİEV

ABD menşeili Wall Street Journal ise Rusya'nın Ukrayna'da çatışması için Suriyeli savaşçıları işe aldığını iddia etti. ABD'li 4 yetkiliden alınan bilgilere göre düzenlenen haberde Rusya, Kiev'i alabilmek için bu savaşçıları topluyor.

PARALI ASKERLER

Habere göre özellikle Kiev odaklı olarak toplanan bu savaşçılara sınırlı süreyle sözleşme yapılarak maaş verilecek. Henüz kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ve bu kişilerin Ukrayna'ya ne zaman gideceği ise henüz net değil.

ZELENSKİY'NİN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

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Tek bir hedefleri var! WSJ yazdı: Rusya, Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçı topluyor
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