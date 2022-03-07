Tek bir hedefleri var! WSJ yazdı: Rusya, Ukrayna için Suriye’den yabancı savaşçı topluyor

Rusya Ukrayna savaşı 12. güne girdi. Son alınan bilgilere göre Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de sivillerin tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildi. Öte yandan öldürülen Rus askerlerinin görüntüleri basına servis ediliken bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ve araçların içinde can veren sivillerin yer aldığı kareler de yürekleri parçaladı.
HEDEF KİEV
ABD menşeili Wall Street Journal ise Rusya'nın Ukrayna'da çatışması için Suriyeli savaşçıları işe aldığını iddia etti. ABD'li 4 yetkiliden alınan bilgilere göre düzenlenen haberde Rusya, Kiev'i alabilmek için bu savaşçıları topluyor.
PARALI ASKERLER
Habere göre özellikle Kiev odaklı olarak toplanan bu savaşçılara sınırlı süreyle sözleşme yapılarak maaş verilecek. Henüz kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ve bu kişilerin Ukrayna'ya ne zaman gideceği ise henüz net değil.
ZELENSKİY'NİN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.