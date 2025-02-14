Teknoloji çetesinin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı: Katil İsrail’e destek için bunu da yaptılar!

Geçen ay Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından İsrail ordusuyla çalışmaya başladı. Amazon ile İsrail'e yapay zeka sağlama konusunda yarışa giren şirket, bu kapsamda İsrail'e verdiği hizmeti artırdı.

O tarihte yaşanan büyük protestolar ve binlerce çalışanının istifa etmesinin ardından Google, Pentagon ile yapay zeka çalışmaları için imzaladığı Maven Projesi'ni yenilememe kararı almıştı.

Tarihte daha önce de büyük tartışma konusu olan yapay zekaların ölüme sebep olabilecek alanlarda kullanılması konusu, ilk olarak 2018'de büyük protestoya neden olmuştu.

Kasım 2023 tarihli bir diğer belgede bir çalışan, iş arkadaşına İsrail ordusunun isteklerini yerine getirdiği için teşekkür ederken, aylar sonra attığı başka bir mesajda İsrail ordusunun ihtiyaçları için yapay zeka araçlarına ek erişim talep ediyor.

Washington Post'un ele geçirdiği belgelerden birinde yer alan bilgilere göre, bir Google çalışanı, şirketi İsrail ordusunun isteklerinin acil şekilde karşılanması konusunda uyarıyor. Aksi takdirde ise İsrail'in Amazon'un bulut hizmetini kullanacağını söylüyor.

GOOGLE, İSRAİL İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYI PROTESTO EDEN ÇALIŞANLARI KOVDU

Amazon, Google ve İsrail hükümeti arasında 2021'de imzalanan Nimbus Projesi de bu gelişmelerin ardından yeniden tartışmaların odağına oturdu.

Veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşan proje, 2024'te Google çalışanları tarafından protesto edildi.

Google ise buna karşılık olarak 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını işten çıkarmıştı.