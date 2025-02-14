Teknoloji çetesinin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı: Katil İsrail'e destek için bunu da yaptılar!
Katil İsrail'in Filistin'de soykırıma girişmesinin ardından başta Google ve Amazon olmak üzere teknoloji şirketleri de açık biçimde siyonist orduya teknik destek verdi. Google, geçen hafta yapay zekaya ilişkin etik kurallarını güncellerken, yapay zekanın da silah veya gözetleme amaçlı kullanılmamasına dair taahhütlerini kaldırdı. Bu karar; teknoloji çetesinin İsrail'e destek için gözünün ne kadar döndüğünü gözler önüne serdi.
Çağın en büyük teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka, eğitimden eğlenceye kadar her alanda kullanım alanlarını genişletiyor. Yapay zekanın bazı alanlarda kullanımına dair kısıtlayıcı önlemler bulunmazken, silah ve gözetleme alanlarında ise birtakım tedbirler bulunuyor. Google ve Amazon gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yapay zeka ve bulut teknolojilerinin savaş alanlarında da kullanılması, yapay zeka etiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Bu önlemleri alan şirketlerden biri olan Google, geçen hafta yapay zekaya ilişkin etik kurallarını güncelleyerek, yapay zekanın silah veya gözetleme amaçlı kullanılmamasına dair taahhütlerini kaldırdı.
Yapay zekanın "zarar vermesi muhtemel alanlarda kullanılması" kısıtlamalarını ortadan kaldıran bu kararı bir blog yazısıyla savunan Google yetkilileri, "İşletmelerin ve demokratik hükümetlerin 'ulusal güvenliği destekleyen' yapay zeka üzerinde birlikte çalışmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu.
GOOGLE'DAN İKİYÜZLÜ KARAR!
Google'ın bu yeni kararının ardından büyük teknoloji şirketlerinin sahip oldukları yüksek teknoloji ürünlerini savaşlarda kullanmasının doğuracağı sonuçlar, yeniden dünya gündeminde yer almaya başladı.