Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:12
ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?
İşgalci İsrail ordusunun Filistinlileri katletmek için yapay zekayı kullandığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu kez de ABD basını Google'ın Siyonistlere doğrudan yardım sağladığını ve Gazzelilerin soykırımında payı olduğunu gözler önüne serdi. Teknoloji devinin çalışanlarının İsrail'e nasıl hizmet ettiği belgelerle gün yüzüne çıktı.