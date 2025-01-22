ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

Kasım 2023'ün ortalarına ait başka bir belgede, bir çalışanın Savunma Bakanlığı'nın talebini ele almaya yardımcı olduğu için bir meslektaşına teşekkür ettiği görülüyor. Belgelerde, Savunma Bakanlığı'nın Google'ın yapay zeka teknolojisini tam olarak nasıl kullanmayı planladığı veya bu teknolojinin askeri operasyonlara nasıl katkıda bulunmuş olabileceği belirtilmiyor.