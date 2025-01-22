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Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:12

ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

İşgalci İsrail ordusunun Filistinlileri katletmek için yapay zekayı kullandığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu kez de ABD basını Google'ın Siyonistlere doğrudan yardım sağladığını ve Gazzelilerin soykırımında payı olduğunu gözler önüne serdi. Teknoloji devinin çalışanlarının İsrail'e nasıl hizmet ettiği belgelerle gün yüzüne çıktı.

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ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

The Washington Post'un elde ettiği belgelere göre, Google çalışanları, Gazze işgali sırasında İsrail ordusuna şirketin en son yapay zeka teknolojilerine erişim sağlaması için çalıştı.

ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

İSRAİL ORDUSUNA DOĞRUDAN YARDIM SAĞLADI

7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarının ardından, Google'ın "Cloud" departmanındaki bir çalışan, İsrail Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka teknolojilerine erişim talebini hızlandırdı. Washington Post'un elde ettiği belgeler bu durumu ortaya koyuyor.

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ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

Google'ın "Cloud" departmanındaki projelere dair ayrıntılar içeren belgeler, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Vertex adlı bir Google hizmetinin kullanımını acilen genişletmek istediğini gösteriyor. Bu hizmet, müşterilerin kendi verilerine yapay zeka algoritmaları uygulamasına olanak tanıyor.

ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

GOOGLE'IN AMAZON'LA ÇEKİŞMESİ

Bir Google çalışanı, belgelerden birinde, şirketin hızlı bir şekilde daha fazla erişim sağlamaması durumunda İsrail ordusunun, Nimbus sözleşmesi kapsamında İsrail hükümetiyle çalışan Google'ın "Cloud" rakibi Amazon'a yönelebileceği konusunda uyardı.

ABD basını belgeleri ortaya çıkardı: Google’un İsrail desteği ifşa oldu! Yapay zekayı ne için kullandılar?

Kasım 2023'ün ortalarına ait başka bir belgede, bir çalışanın Savunma Bakanlığı'nın talebini ele almaya yardımcı olduğu için bir meslektaşına teşekkür ettiği görülüyor. Belgelerde, Savunma Bakanlığı'nın Google'ın yapay zeka teknolojisini tam olarak nasıl kullanmayı planladığı veya bu teknolojinin askeri operasyonlara nasıl katkıda bulunmuş olabileceği belirtilmiyor.

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