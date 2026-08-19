Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye'deki varlığı katil Netanyahu'yu panikletti!
Orta Doğu’daki istekleri sürekli Türk engeline çarpan İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu, canlı yayında Ankara’yı hedef aldı. Türk ordusunun Suriye’deki varlığından dolayı rahatsız olduklarını dile getiren Netanyahu, “Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Gazze ve Lübnan'da katliamlarını sürdüren İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, hedefine küresel arenada diplomasiyi şekillendiren Türkiye'yi aldı.
Netanyahu katıldığı bir canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada alçak ifadelere yer verdi.