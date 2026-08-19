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  • Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye'deki varlığı katil Netanyahu'yu panikletti!

Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye'deki varlığı katil Netanyahu'yu panikletti!

Orta Doğu’daki istekleri sürekli Türk engeline çarpan İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu, canlı yayında Ankara’yı hedef aldı. Türk ordusunun Suriye’deki varlığından dolayı rahatsız olduklarını dile getiren Netanyahu, “Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

Gazze ve Lübnan'da katliamlarını sürdüren İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, hedefine küresel arenada diplomasiyi şekillendiren Türkiye'yi aldı.

Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

Netanyahu katıldığı bir canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada alçak ifadelere yer verdi.

Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

Türk askerinin Suriye'de olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden katil, şu ifadelere yer verdi:

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Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

"TÜRK ASKERİ VARLIĞINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

"Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik. Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik.

Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık."

#HALEP #SURİYE #TÜRK

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