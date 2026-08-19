Tel Aviv’de Türkiye korkusu: Türk ordusunun Suriye’deki varlığı katil Netanyahu’yu panikletti!

"Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik. Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik.

Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık."