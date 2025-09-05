Telefon mesajlaşmaları devletin elinde olacak

Sosyal medya sitelerine yönelik sıkı bir denetim uygulayan Avrupa ülkeleri son düzenleme ile hedefine bu kez cep telefonlarındaki tüm mesajları aldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uzun süredir gündeminde olan Chat Control / Sohbet Kontrolü'nün oylanması için geri sayıma geçildi. 12 Eylül'de AB Konseyi'nde yeni düzenleme oylanacak. Düzenlemenin onaylanması halinde mesajlaşma uygulamalarında (WhatsApp, Signal, Telegram gibi) Çocuk Cinsel İstismarı Materyali'nin (CSAM) taranmasını zorunlu kılınacak.

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR

Uygulamanın oylanmasında AB ülkeleri üçe bölünmüş durumda. Bir grup yasanın onaylanmasını isterken karşı çıkanlar ve kararsızların sayısı da az değil. Karşı çıkan ülkeler ise denetlemenin ünlü yazar George Orwell'ın "Büyük Birader" gözetimiyle benzerlik gösterdiğini dile getiriyor.Euronews'teki habere göre yasa teklifi özel şifreli yazılım sağlayıcılarına, saldırgan ve yasa dışı çocuk cinsel istismarı materyallerini taramalarını zorunlu kılıyor. Denetleme, içeriğin bir cihazdan hedeflenen alıcıya teslim edilmeden önce, saldırgan veya yasa dışı materyal taraması için başka bir veritabanına yükleneceği anlamına geliyor. Yani mesajlaşma uygulamalarında çocuk istismarı içeren verilerin tespiti için mesajlar taranacak. Dolayısıyla denetlemenin hayata geçmesiyle AB'de telefonlardaki mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan tüm şakalar, ayrılık mesajları, özel iletiler ve daha birçok kişisel veri taranacak.