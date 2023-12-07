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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Temas grubu Gazze için devrede 10 mesaj iletilecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Temas grubu Gazze için devrede 10 mesaj iletilecek
İsrail-Filistin çatışmasını durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak için Türkiye, Filistin, Mısır, Endonezya, Katar, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nden oluşan Temas Grubu bugün Washington'da ABD Dışişleri Antony Blinken'la görüşecek.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Temas Grubu ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla toplantılar yapılacak. Grup yarın da Ottowa'da Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.

KALICI ATEŞKES ŞART
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak irade sergilemesi ve küresel düzeyde güçlü bir çağrıda bulunan Temas Grubu şu mesajları verecek:
TAM ve koşulsuz ateşkes şart.
KALICI ve adil barış için çözüm süreci başlatılmalı, Garantörlük dahil Filistin'de sürekli barışı sağlayacak mekanizmalar tartışılmalı.
1967 öncesi sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı.
İSRAİL, daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamaz.
ULUSLARARASI toplum İsrail'e gerekli mesajları vermeli.
YAŞANANLARA adil ve dengeli yaklaşılmalı.
TÜM ülkeler, İsrail'in tavrıyla aralarına mesafe koymalı; aksi halde işlenen suçun ortağı haline gelirler.
ORTADOĞU'DA daha fazla savaş istemiyoruz.
GERGINLIK radikal kesimleri güçlendirebilir.
İSRAİL üzerinde nüfuzu olan ülkeler tüm etkilerini kullanmalı.
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Temas grubu Gazze için devrede 10 mesaj iletilecek
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