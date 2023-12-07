Temas grubu Gazze için devrede 10 mesaj iletilecek

İsrail-Filistinçatışmasını durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak için Türkiye, Filistin, Mısır, Endonezya, Katar, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nden oluşan Temas Grubu bugün Washington'da ABD Dışişleri Antony Blinken'la görüşecek.Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Temas Grubu ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla toplantılar yapılacak. Grup yarın da Ottowa'da Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak irade sergilemesi ve küresel düzeyde güçlü bir çağrıda bulunan Temas Grubu şu mesajları verecek:ve koşulsuz ateşkes şart.ve adil barış için çözüm süreci başlatılmalı, Garantörlük dahil Filistin'de sürekli barışı sağlayacak mekanizmalar tartışılmalı.öncesi sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı.daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamaz.toplum İsrail'e gerekli mesajları vermeli.adil ve dengeli yaklaşılmalı.ülkeler, İsrail'in tavrıyla aralarına mesafe koymalı; aksi halde işlenen suçun ortağı haline gelirler.daha fazla savaş istemiyoruz.radikal kesimleri güçlendirebilir.üzerinde nüfuzu olan ülkeler tüm etkilerini kullanmalı.