Tepki çeken plana Trump’tan yanıt: Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor

Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.

TRUMP'IN GAZZE ÖNERİSİ

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yapılacak yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.