Tepki çeken plana Trump’tan yanıt: Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze halkını vatanlarından sürgün etme planıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Cumhuriyetçi lider, kimsenin Filistinlileri sınır dışı etmediğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuştu.
Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.
Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.
Trump'ın Gazze'ye ilişkin sürgün planını açıklamasının ardından İsrail'de aşırı sağcı siyasetçiler, sık sık Gazzelileri bölgeden sürgün etme çağrısı yapmaya başladı.
TRUMP'IN GAZZE ÖNERİSİ
ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yapılacak yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.