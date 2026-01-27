Terör devleti İsrail’den dijital işgal! TikTok’un verileri artık siyonist lobinin ellerinde

Açıklamada, ABD kullanıcı verilerinin, Oracle'ın güvenli ABD bulut ortamında USDS ortak girişimi tarafından korunacağı, ortak girişimin ABD içerik ekosistemini güvence altına alacağı, güven ve emniyet politikaları ile içerik moderasyonu konusunda karar alma yetkisine sahip olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir." ifadesi kullanıldı.

TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül 2025'te imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirildi.

ABD hükümetinin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle TikTok üzerindeki baskısı, platformun yönetiminin İsrail lobisine yakınlığıyla bilinen sermaye gruplarına devredilmesiyle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump 'ın imzaladığı kararnameyle kurulan TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişimi, platformun sadece verilerini değil; içerik moderasyonu, algoritma güvenliği ve yazılım garantileri üzerindeki tüm yetkiyi eline aldı.

Geçen ay da TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül 2025'e yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak geçen yıl 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump , son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Açıklamada, diğer yatırımcılar arasında Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI ve NJJ Capital'in yer aldığı ve ByteDance'in ortak girişimde yüzde 19,9 paya sahip olacağı belirtildi.

Ortak girişimin 3 yönetici yatırımcısı olduğuna değinilen açıklamada, Silver Lake, Oracle ve MGX'in her birinin şirkette yüzde 15'er hisseye sahip olacağı bildirildi.

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı aktarıldı.

KATİL NETANYAHU'DAN "SOSYAL MEDYA YENİ SAVAŞ ALANI" ÇIKIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, TikTok'taki satışın ardından sosyal medyayı savaş alanı olarak nitelendiren açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın yeni savaş alanı olduğunu ve bu konuda kendi silahlarını geliştirdiklerini ileri süren Netanyahu, "Oyuna geç kaldık, ama bu savaşı da kazanacağız. Çünkü burada savaşmak için araçlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antisemitizmin tüm ana akım medyaya nüfuz ettiğini ve hükümetlerin İslamcı seçmenleriyle karşı karşıya gelmemek için buna karşı dik duramadığını" savunan Netanyahu, provakatif bir çağrı yaparak "Genç Yahudilere sesleniyorum. Ayağa kalkın, savaşın." dedi.

"Batı Avrupa ve Amerika'daki tüm ülkelerin, Batı'yı yok etmek ideolojisine sahip insanlar tarafından istila edildiğini" ileri süren Netanyahu, İsrail'in Batı ülkelerini savunduğunu iddia ederek "radikal Müslümanların Yahudilere karşı dünya savaşı başlatmak istediğini ve İsrail ortadan kaldırılırsa Avrupa'nın işgali önünde engel kalmayacağını" öne sürdü.

Netanyahu, "İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu" savundu.