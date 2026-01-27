Terör devleti İsrail’den dijital işgal! TikTok’un verileri artık siyonist lobinin ellerinde

  • Haberler
Terör devleti İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırımı dijital dünyaya taşıyor. ABD’de kurulan yeni ortak girişimle TikTok’un algoritma ve veri kontrolü, İsrail ordusuna milyonlarca dolar bağış yapan ve "İsrail'e derinden bağlıyız" diyen Larry Ellison’ın sahibi olduğu Oracle ve müttefiki olan gruplara teslim edildi. Tam da bu satıştan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun “sosyal medya yeni savaş alanımız, bu konuda yeni silahlarla savaşacağız” çıkışı kirli planları bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD hükümetinin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle TikTok üzerindeki baskısı, platformun yönetiminin İsrail lobisine yakınlığıyla bilinen sermaye gruplarına devredilmesiyle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle kurulan TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişimi, platformun sadece verilerini değil; içerik moderasyonu, algoritma güvenliği ve yazılım garantileri üzerindeki tüm yetkiyi eline aldı.

TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül 2025'te imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir." ifadesi kullanıldı.

TikTok USDS'nin amacına değinilen açıklamada, ortak girişimin hesap verilebilirlik de sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, ABD kullanıcı verilerinin, Oracle'ın güvenli ABD bulut ortamında USDS ortak girişimi tarafından korunacağı, ortak girişimin ABD içerik ekosistemini güvence altına alacağı, güven ve emniyet politikaları ile içerik moderasyonu konusunda karar alma yetkisine sahip olacağı vurgulandı.

ORACLE, SİLVER LAKE VE MGX YÜZDE 15'ER PAYA SAHİP

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, TikTok USDS ortak girişiminin CEO'sunun Adam Presser olacağı kaydedildi.

Ortak girişimin 3 yönetici yatırımcısı olduğuna değinilen açıklamada, Silver Lake, Oracle ve MGX'in her birinin şirkette yüzde 15'er hisseye sahip olacağı bildirildi.

Açıklamada, diğer yatırımcılar arasında Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI ve NJJ Capital'in yer aldığı ve ByteDance'in ortak girişimde yüzde 19,9 paya sahip olacağı belirtildi.

TİKTOK SORUNU

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.

ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak geçen yıl 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satılmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül 2025'e yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

Trump, 25 Eylül 2025'te TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

Geçen ay da TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

KATİL NETANYAHU'DAN "SOSYAL MEDYA YENİ SAVAŞ ALANI" ÇIKIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, TikTok'taki satışın ardından sosyal medyayı savaş alanı olarak nitelendiren açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın yeni savaş alanı olduğunu ve bu konuda kendi silahlarını geliştirdiklerini ileri süren Netanyahu, "Oyuna geç kaldık, ama bu savaşı da kazanacağız. Çünkü burada savaşmak için araçlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antisemitizmin tüm ana akım medyaya nüfuz ettiğini ve hükümetlerin İslamcı seçmenleriyle karşı karşıya gelmemek için buna karşı dik duramadığını" savunan Netanyahu, provakatif bir çağrı yaparak "Genç Yahudilere sesleniyorum. Ayağa kalkın, savaşın." dedi.

"Batı Avrupa ve Amerika'daki tüm ülkelerin, Batı'yı yok etmek ideolojisine sahip insanlar tarafından istila edildiğini" ileri süren Netanyahu, İsrail'in Batı ülkelerini savunduğunu iddia ederek "radikal Müslümanların Yahudilere karşı dünya savaşı başlatmak istediğini ve İsrail ortadan kaldırılırsa Avrupa'nın işgali önünde engel kalmayacağını" öne sürdü.

Netanyahu, "İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu" savundu.

İSRAİL ORDUSUNA MİLYONLARCA DOLAR YARDIM YAPTI

ABD'de Ellison ve ortakları tarafından 1977'de kurulan Oracle, ürettiği veri tabanları ve yazılım sistemleriyle yıllar içerisinde büyük bir teknoloji şirketi haline geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail'e 2007'de ziyarette bulunan Ellison, o dönem Likud Partisinin başkanlığı görevindeki Binyamin Netanyahu, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki bir tesisi gezen Ellison, buranın saldırılara karşı güçlendirilmesi için 500 bin dolar yardım yaptı.

Bu ziyaretin ardından İsrailli yetkililerle görüşmeyi sürdüren Ellison, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı açılan bir rüşvet davasında 2019'da olası tanık olarak gösterildi.

Ellison, "dünyanın en cesur insanları" şeklinde nitelendirdiği İsrail ordusunu destekleyen bir kuruluşa milyonlarca dolarlık yardım yapmasıyla da açıktan desteğini belli etti.

Kuruluşun 2014'teki bir etkinliğinde İsrail ile bağlantısına ilişkin soruyu cevaplayan Ellison, "Biz 2 bin yıl boyunca vatansız bir halktık. Artık kendi ülkemiz var ve bu ülke, İsrail ordusundaki cesur erkek ve kadınlar tarafından korunuyor. İsrail devletini korumak için hayatlarını adayan bu insanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"LARRY VE BEN İSRAİL'E DERİNDEN BAĞLIYIZ"

Ellison, 2014'te Oracle'ın Üst Yöneticiliğinden (CEO) çekilerek şirket içinde farklı görevler üstlendi ve yönetimi İsrailli Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti.

Hurd'ın ölümünün ardından Oracle'ın tek CEO'su olarak kalan Safra Catz, 2021'de İsrail'e yaptığı bir ziyarette, "Larry ve ben İsrail'e derinden bağlıyız." dedi.

Catz, Oracle'ın Kudüs'te büyük bir yeraltı veri depolama merkezi kurduğunu çünkü "İsrail'i sevdiklerini ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu" belirtti.