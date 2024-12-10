Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 22:41

Terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın düşmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi

AA
Terör örgütü PKK/YPG İsrail’den yardım istedi

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esad'ın düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yarım ve koruma talep ettiği ifade edildi.

Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti.

Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA