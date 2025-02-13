Terör örgütü PKK/YPG’nin ABD desteği tehlikede: ‘Yardımlar sonsuza kadar devam edemez’

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplantısında, Suriye'deki siyasi ve insani duruma ilişkin konuştu.

Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarının güvenliğinin sağlanmasında, ABD'nin hayati rol oynadığını vurgulayan Shea, "Ancak bu yardım sonsuza kadar devam edemez." ifadesini kullandı.

ABD'nin, uzun süredir bu yükün çok fazlasını sırtlandığını belirten Shea, "Kamplar ABD'nin doğrudan finansal sorumluluğu olarak kalamaz." dedi.

Shea, bu doğrultuda ülkelerden, bölgede kalan vatandaşlarını "süratle" geri çağırmalarını istedi.