Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda genç alıkonuldu! 2 ölü
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes 15 günlüğüne uzatılmıştı. Ancak anlaşmaya rağmen teröristler Haseke ve Kamışlı bölgelerinde çok sayıda genci alıkoyarak, 2 kişiyi öldürdü.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve terör örgütü YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, YPG çok sayıda ihlal yaptı.
YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.
Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.
ATEŞKES 15 GÜNLÜĞÜNE UZATILMIŞTI
Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.