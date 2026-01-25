Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda genç alıkonuldu! 2 ölü

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve terör örgütü YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.