Terör örgütü YPG/SDG Halep’i hedef aldı! Sivil noktalar vuruldu
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye’nin Halep vilayetinde orduya ait mevziler ile sivillerin yaşadığı noktalara saldırılar düzenledi.
Suriye'nin resmi televizyonu El-İhbariye'ye konuşan askeri kaynaklar, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hamima köyü çevresindeki ordu mevzilerini ve sivillere ait evleri insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin net bilgi henüz paylaşılmadı.
SURİYE ORDUSUNDAN KARŞILIK
Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.
İhbariye kanalı, dün Deyr Hafir kentinden motosikletiyle çıkmak isteyen bir sivilin, bölgede konuşlanmış terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı tarafından vurulduğuna dikkati çekerek, örgütün "sahadaki cinayetlerini aralıksız sürdürdüğünü" vurguladı.