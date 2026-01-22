Terör örgütü YPG/SDG Suriye’de çocukları zorla silah altına aldı
Terör örgütü YPG/SDG Suriye’de çocukları zorla silah altına aldı. Suriye ordusunun operasyonlarının ardından serbest kalan 2 Suriyeli çocuk, terör örgütünün kamplarında kendileri gibi zorla silah altına alınmış çok sayıda çocuk olduğunu belirtti.
Zorla silah altına alınarak örgüt kamplarında tutulan çocuklar, yaşadıkları baskı ve tehditleri anlattı. Kamplarda kendileri gibi küçük yaşta çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirten mağdurlar, kaçmak isteyenlerin ağır şekilde cezalandırıldığını ifade etti.
Terör örgütünün elinden kurtarılan çocuklardan Bekir Feyiz Beleş (16) ve Hüsam İbrahim Casim (17), Arap kökenli olduklarını ve çalışmak için kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek isterken Aralık 2025'te Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'da YPG/SDG tarafından alıkonulduklarını anlattı.
ZORLA SİLAH ALTINA ALINDILAR
Hüsam, Ayn el-Arab'da zorla silah altına alındıklarını belirterek, "Daha sonra bizi Haseke'ye götürerek zorla askeri eğitim verdiler. Silah zoruyla parmak izlerimizi aldılar. Bize baskı yaparak zorla eğitim verdiler. Bir ay boyunca bize siyasi eğitim verdiler. Askeri eğitim de birkaç gün verdiler." dedi.
Silah zoruyla tutuldukları kampta kendisi gibi çok sayıda çocuğun olduğunu ifade eden Hüsam, "Yanımızdaki arkadaşlardan 2 ya da 3 kişi 25 yaşlarındaydı. Diğerleri ise 2007-2008-2009 doğumlu kişilerdi." diye konuştu.
"KAMPTA OLANLARIN ÇOĞU 18 YAŞ ALTINDAYDI"
Tutuldukları kampta tepki gösterince örgüt mensuplarının kendilerini dövdüğünü aktaran Hüsam, "Biz hepimiz aşiret çocuklarıyız. Orada birlikte hareket ettik ve tepki gösterdik. Hepimizi yere yatırdılar ve dövmeye başladılar." ifadesini kullandı.
Örgütün elindeyken zor günler geçirdiklerini dile getiren Hüsam, "Çok kötü durumdaydım ve uyuyamıyordum. Durum çok kötüydü. Çok soğuktu. Sıcak su yoktu. Rahat uyumamıza bile izin vermiyorlardı." dedi.
"ÜÇ GÜN BOYUNCA SADECE EKMEK VE DOMATES VERDİLER
Hüsam ile benzer kaderi yaşayan 16 yaşındaki Bekir de Ayn el-Arab'da terör örgütü tarafından alıkonulmuş ve zorla silah altına alınmış.
Suriye'nin Humus kentinden olan Bekir, örgüt tarafından zorla silah altına alındıktan sonra Ayn el-Arab'dan, operasyon öncesine kadar YPG/SDG işgalinde olan ve Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kentinde bir kampa gönderilmiş.
Rakka'dan sonra yine örgütün işgalindeki Hasan Derviş'e götürüldüklerini belirten Bekir, örgütün zorla parmak izlerini aldığını ve kamplarda eğitime tabi tuttuğunu dile getirdi.
Örgütün eğitim kamplarında zorlu günler geçirdiklerini söyleyen Bekir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada (Rakka) baskı yaparak parmak izlerimizi aldılar. Rakka'dan sonra bizi Hasan Derviş'e götürdüler. Daha sonra eğitim görmek için bizi kişisel savunma akademisine götürdüler.
Öğle yemeği yedik ve sonra akşam yemeğini yiyecektik. Bize akşam yemeği ve su yok dediler. Üç gün boyunca bize sadece ekmek ve domates verdiler."
ÖRGÜT MENSUPLARI BİZİ KORKUTUP TEHDİT EDİYORLARDI
Bekir, kamptan birkaç kez kaçmayı denediklerini ancak teröristlerin kaçanları vurmakla tehdit ettiğini kaydederek "Birkaç kez kaçmayı denedik ama gökyüzünden hep uçak sesleri geliyordu. Tam o sıralarda örgüt mensupları gelip bizi korkutuyor ve kapıdan dışarı çıkanı vururuz diye tehdit ediyorlardı." ifadesini kullandı.
Bekir de Hüsam gibi Suriye ordusunun başlattığı operasyondan sonra örgüt mensuplarının işgal ettikleri bölgelerden ayrılmaları üzerine özgürlüğüne kavuşarak Suriye güçlerine teslim olduğunu sözlerine ekledi.