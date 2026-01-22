Terör örgütü YPG/SDG Suriye’de çocukları zorla silah altına aldı

Terör örgütünün elinden kurtarılan çocuklardan Bekir Feyiz Beleş (16) ve Hüsam İbrahim Casim (17), Arap kökenli olduklarını ve çalışmak için kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek isterken Aralık 2025'te Suriye 'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'da YPG /SDG tarafından alıkonulduklarını anlattı.

Zorla silah altına alınarak örgüt kamplarında tutulan çocuklar, yaşadıkları baskı ve tehditleri anlattı. Kamplarda kendileri gibi küçük yaşta çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirten mağdurlar, kaçmak isteyenlerin ağır şekilde cezalandırıldığını ifade etti.

ZORLA SİLAH ALTINA ALINDILAR

Hüsam, Ayn el-Arab'da zorla silah altına alındıklarını belirterek, "Daha sonra bizi Haseke'ye götürerek zorla askeri eğitim verdiler. Silah zoruyla parmak izlerimizi aldılar. Bize baskı yaparak zorla eğitim verdiler. Bir ay boyunca bize siyasi eğitim verdiler. Askeri eğitim de birkaç gün verdiler." dedi.

Silah zoruyla tutuldukları kampta kendisi gibi çok sayıda çocuğun olduğunu ifade eden Hüsam, "Yanımızdaki arkadaşlardan 2 ya da 3 kişi 25 yaşlarındaydı. Diğerleri ise 2007-2008-2009 doğumlu kişilerdi." diye konuştu.

"KAMPTA OLANLARIN ÇOĞU 18 YAŞ ALTINDAYDI"

Tutuldukları kampta tepki gösterince örgüt mensuplarının kendilerini dövdüğünü aktaran Hüsam, "Biz hepimiz aşiret çocuklarıyız. Orada birlikte hareket ettik ve tepki gösterdik. Hepimizi yere yatırdılar ve dövmeye başladılar." ifadesini kullandı.

Örgütün elindeyken zor günler geçirdiklerini dile getiren Hüsam, "Çok kötü durumdaydım ve uyuyamıyordum. Durum çok kötüydü. Çok soğuktu. Sıcak su yoktu. Rahat uyumamıza bile izin vermiyorlardı." dedi.