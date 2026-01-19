Terör örgütü YPG/SDG’nin eski sözcüsü Mustafa Bali, İsrail kanalına ağladı: Yalnız bırakıldık

İŞTE ANLAŞMANIN MADDELERİ

Birinci madde:

Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; buna paralel olarak, yeniden konuşlandırma için ön adım olarak SDG'ye bağlı tüm askerî oluşumların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

İkinci madde:

Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti'ne devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde hâlihazırda görev yapan personelin kadroya alınmasını sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılmasını da kapsar.

Üçüncü madde:

Haseke Vilayeti'ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi.

Dördüncü madde:

Bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünün Suriye Hükümeti tarafından devralınması; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü güvence altına almak amacıyla düzenli güçler tarafından korunmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.