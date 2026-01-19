Terör örgütü YPG/SDG'nin eski sözcüsü Mustafa Bali, İsrail kanalına ağladı: Yalnız bırakıldık
Terör örgütü YPG/SDG eski sözcücüsü Mustafa Bali, Suriye'de yaşadıkları hezimetin ardından İsrail kanalı Kan Haber’e konuştu. Suriye ordusu karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyen terörist Bali, "İsrail'e yönelik ciddi bir hayal kırıklığı var. Kamuoyu yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor." dedi. Bali'nin açıklamaları, işgalci İsrail ile eli kanlı terör örgütünün iş birliğini bir kez daha günyüzüne çıkardı.
Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında terör örgütü ağır darbe aldı. Terör örgütü YPG/SDG, son 48 saatte kontrol ettiği toprakların yüzde 40'ından fazlasını kaybederken, Suriye Cumhurbaşkanı Şara YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
14 maddelik anlaşmaya göre; sınır kapıları ve petrol sahaları Şam yönetiminin kontrolüne geçecek.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜNÜ ESKİ SÖZCÜSÜ İSRAİL KANALINA AĞLADI
Birçok ülke Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, terör örgütü YPG/SDG'nin eski sözcüsü Mustafa Bali İsrail kanalı Kan Haber'e yaptığı açıklamada, Tel Aviv hükümetine yüklendi.
Suriye ordusu karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyen terörist Bali, "İsrail'e yönelik ciddi bir hayal kırıklığı var. Kamuoyu yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor." dedi.
Terör örgütünün eski sözcüsü Mustafa Bali
KİRLİ İLİŞKİ BİR KEZ DAHA GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
Eli kanlı terör örgütünün eski sözcüsü Mustafa Bali'nin söz konusu açıklamaları, İsrail'in YPG/SGD'ye olan desteğini ile Tel Aviv hükümeti ve terör örgütü arasındaki iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.