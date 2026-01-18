SON DAKİKA| Şam ile YPG arasında ’entegrasyon’ anlaşması: Suriye’de ateşkes ilan edildi: İşte anlaşmanın maddeleri...

Son Dakika: Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.
Deyr Hafir ve Meskene'yi terör örgütü YPG/SDG'den temizlemesinin ardından Suriye ordusu Tabka'yı ele geçirirken, aşiretler de teröristlere karşı ayaklanarak Deyrizor ilinin tamamını ve Rakka kent merkezini kontrol altına aldı.
Öte yandan Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlatmıştı. Terör örgütünün çekilmesi sürerken Şam ile YPG arasında 'entegrasyon' anlaşması imzalandığı duyuruldu.
İşte dakika dakika Suriye'deki son durum...
Şam ile YPG arasında 'entegrasyon' anlaşması!
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. İşte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ateşkesi imzalama görüntüsü.
Suriye haber ajansı SANA: Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı
İşte anlaşmanın maddeleri:
Birinci madde:
Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; buna paralel olarak, yeniden konuşlandırma için ön adım olarak SDG’ye bağlı tüm askerî oluşumların Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.
İkinci madde:
Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde hâlihazırda görev yapan personelin kadroya alınmasını sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılmasını da kapsar.
Üçüncü madde:
Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi.
Dördüncü madde:
Bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünün Suriye Hükümeti tarafından devralınması; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü güvence altına almak amacıyla düzenli güçler tarafından korunmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.
Beşinci madde:
SDG’ye bağlı tüm askerî ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel esaslara göre Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapıları içine tam entegrasyonu; askerî rütbelerinin verilmesi, mali haklarının tanınması ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre karşılanması.
Altıncı madde:
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliğinin, eski rejimin kalıntılarını kendi saflarına katmaktan kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejim kalıntılarına ait subayların listelerini sunmayı taahhüt etmesi.
Yedinci madde:
Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması.
Sekizinci madde:
Ayn el-Arab (Kobani) kentinden ağır askerî varlığın çekilmesi; kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.
Dokuzuncu madde:
IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti yapısına entegre edilmesi; böylece Suriye Hükümeti’nin bu alanlar üzerinde tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.
Onuncu madde:
Ulusal ortaklığı güvence altına almak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan ve merkezî devlet yapısı içinde üst düzey askerî, güvenlik ve sivil görevler üstlenecek adaylar listesinin kabul edilmesi.
On Birinci madde:
Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını ve kayıtsız/vatansız kişilere ilişkin meseleler ile geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması.
On İkinci madde:
Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriye vatandaşı olmayan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderleri ve üyelerinin çıkarılmasını, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla taahhüt etmesi.
On Üçüncü madde:
Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörizmle (IŞİD) mücadeleyi sürdürme taahhüdü.
On Dördüncü madde:
Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşü üzerinde çalışılması.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek” dedi.
Terör örgütü YPG/SDG mensubu keskin nişancıların Rakka'da sivilleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, kentte yerel halk ve aşiretlerin de destek verdiği Suriye güçleri ile terör örgütü unsuları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Yerel halk ve aşiretlerin ayaklanarak YPG/SDG'den büyük ölçüde kontrolü geri aldığı Rakka kentinde, Suriye güçleri ile terör örgütü mensupları arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.
Terör örgütüyle yaşanan çatışmalarda yerel halk ve aşiretler de Suriye güçlerine destek veriyor.
Bölgeden yoğun silah sesleri gelirken, Suriye güçleri Rakka kentini teröristlerden temizlemeye çalışıyor.
Öte yandan terör örgütüne mensup keskin nişancıların sivil halkın üzerine ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Terör örgütünün saldırıları sonucu yaralanan en az 10 de kişi kentteki hastanelere getirildi.
Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi.
Enformasyon Bakanı Hamza Musa, Suriye resmi ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.
Musa, yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve terör örgütü YPG/SYD'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini ifade etti.
Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlattı
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri konvoy, Rakka'ya doğru yola çıktı.
Tank, çoklu roketatar ve uçaksavarların da yer aldığı konvoylar Rakka'ya doğru ilerliyor.
Öte yandan terör örgütünün, alıkoyduğu kadın ve çocukları tuttuğu Rakka merkezdeki hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest bırakılan kadınlar sevinç gösterileri yaptı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütünün hapishanesinde kadınların yanı sıra çok sayıda çocuğun da alıkonulduğu görüldü.
AA muhabirinin aktardığına göre, Rakka merkezini büyük ölçüde geri alan yerel halk, şehirdeki terör örgütüne ait sembolleri kaldırdı.
Halk, Rakka'nın bazı noktalarındaki terör örgütüne ait sembolleri yırttı, bir teröristi sembolize eden heykeli de yıktı.
Öte yandan yerel halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri alsa da Rakka'da çok sayıda terör örgütü mensubu keskin nişancı bulunuyor.
Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, Rakka merkezde sivilleri hedef aldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütüne mensup keskin nişancıların ateş açması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye yönetimi, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden büyük ölçüde çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.
Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusunun Rakka iline ulaşmasının ardından söz konusu talimatın verildiğini belirtti.
Ancerani, ordunun dün Rakka ilinin idari sınırlarına ulaştığını, bugün ise il kırsalında yer alan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nın kontrol altına alındığını hatırlattı.
"Rakka ilinde yerel yönetim işlerinden sorumlu yetkiliyi (ismini belirtmeden), derhal bölgeye gitmesi ve devlet kurumları ile yerel meclislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendirdik." ifadelerini kullanan Ancerani, bu adımın temel hizmetlerin başlatılması amacıyla atıldığını vurguladı.
Söz konusu talimatın, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle eş zamanlı olarak kamu hizmetlerinin devreye sokulmasının başlangıcı" niteliği taşıdığını kaydeden Ancerani, "Bu süreci tüm aşamalarıyla yakından takip ediyoruz. Halkımıza hizmet sunmak ve bu bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütünün işgalinden kurtarılan Tabka'da YPG/SDG'nin cephane yığdığı kilisenin altındaki tüneller ilk kez görüntülendi.
SON DAKİKA | Suriye Tabka'da YPG'li teröristlerin tünelleri kamerada | Video
Rakka'daki AA kaynaklarının verdiği bilgiye göre, halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.
Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.
Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİ KENTE KONUŞLANIYOR
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.
El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir iş birliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.
İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.
El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.
El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.
Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.
Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.
Deyrizor'daki AA ekibinin aktardığına göre, aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.
Aşiretler, Deyrizor'un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.
Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinindeki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'nin işgali altındaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde ordu ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.
AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG mensupları Suriye'de Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde yaşanan panik ve çözülme ortamında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe vererek bölgeden çekildi. Geri çekilme sırasında ilçede kısa süreli kaos yaşandığı belirtildi.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinin, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçtiğini, YPG/SDG unsurlarının çekilme esnasında bazı yapıları ateşe verdiğini aktardı.
Haberde, YPG/SDG saflarındaki çözülmenin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka ilinde yaşanan gelişmelerle birlikte hız kazandığına dikkat çekildi.
Suriye ordusunun daha önce Fırat'ın batısında bulunan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nı kontrol altına aldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin de bölgede konuşlanmaya başladığı ifade edildi.
Suriye'nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.
Suriye'nin Tabka ilçesinde araçlarıyla sokaklara çıkarak kutlama yapan Suriyeliler, AA muhabirine bölgenin YPG/SDG'den kurtarılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.
Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.
Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." dedi.
"REJİM ŞİMDİ DÜŞTÜ"
Abdullah Şilaş ise "Zaferden memnunuz. Emniyet güçlerini ve orduyu karşılıyoruz. İşte buradaki insanlar sevincini gösteriyor." diye konuştu.
YPG/SDG'nin kontrolü sırasında "baskıya uğradıklarını belirten Şilaş, şöyle devam etti:
"Üzerimizde baskı vardı. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz, her zaman sokağa çıkma yasağı var, kendinizi ifade edemiyorsunuz, görüşleriniz bastırılıyor.
Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü."
Kutlama yapan bir başka Suriyeli de Tabka'dan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinin de YPG/SDG'den kurtarılması temennisinde bulunarak "Biz sadece nefes alıyorduk." ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.
"SURİYE'YE GERİ DÖNDÜK"
Tabka'da kutlama yapan Mizar Azad ise bölgede YPG/SDG'nin "zulmünün bittiğini" söyleyerek halkın bunu kutlamak için sokaklara çıktığını anlattı.
YPG/SDG'nin bölgedeki kontrolünü "Esed'in zulmünden bir farkı yoktu" diyerek anlatan Azad, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle Suriye'ye geri döndük. Önceden işgal altındaydık." şeklinde konuştu.
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Rakka iline bağlı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.
AA ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntüledi.
Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.
AA ekibinin Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.
İlin güney ve orta kesimlerini kurtaran aşiret güçleri, Deyrizor'daki hakimiyet alanlarını Rakka ve Haseke yönünde kuzeye doğru genişletip il sınırlarına büyük ölçüde hakim olmayı başardı.
Deyrizor'da aşiretlerin kontrolüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde:
Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.
Deyrizor Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki aşiretler Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmıştı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı uzman mühendislik ekiplerinin müdahalesiyle Deyr Hafir kentinde bomba yüklü aracın imha edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.
Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak Salı gününden itibaren Halep Uluslararası Havalimanında hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.
Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.
Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu.
Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG'nin sivilleri hedef aldığını belirtti.
SON DAKİKA | Suriye'de işgalden kurtarılan Tabka'dan canlı yayın: YPG'li teröristler esirleri infaz etmiş! | Video
Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye'nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak." dedi.
(Suriye'nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesindeki vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Ahmed, hastaneler, okullar ve hizmet tesisleri başta olmak üzere kamu mallarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Ahmed, kamuya ait tesislerin tahrip edilmesinin tüm vatandaşların haklarına yönelik saldırı anlamına geldiğini ifade ederek halkı, yerel yönetimler ve ilgili ekiplerle iş birliği yapmaya, bölgenin istikrarı için talimatlara uymaya çağırdı.
Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları video kaydına aldı.
Hapishane önünde toplanan bazı vatandaşların ise kaybettikleri yakınlarıyla buluşmayı beklediği görüldü.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğal gaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.
Deyrizor'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
ABD'nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.
Aşiretler YPG/SDG’ye karşı ayaklandı: Petrol bölgeleri teröristlerden temizlendi! Suriye ordusu Rakka’nın kapısına dayandı
Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka'ya su taşıyan ana hattı patlattı.
Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.
Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.
Suriye'de ordunun dün akşam geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini,181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı.
Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.
Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat'ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.
Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.
Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir'in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, Babiri istasyonunun saniyede yaklaşık 90 metreküp kapasiteyle Halep kenti ve çevresindeki yaklaşık 6 milyon kişiye içme suyu sağladığı, ayrıca 72 bin hektarlık tarım arazisini suladığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ise Halep Su Kaynakları Müdürü'nün pompalama istasyonlarında saha incelemeleri yaptığını ve operasyonel istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Ülkenin Rakka ve Bukemal bölgelerindeki bazı aşiret liderlerinin, YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü.
Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.
Beşşar Esed rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.
Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.
Uluslararası koalisyonun YPG/SDG'ye sağladığı korumanın kalkması talebinde bulunan Zeyanat, Şihadat aşireti olarak Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.
Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı.
Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.
Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulundu.
Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etti.
Suriyeliler arasındaki diyaloğun barışın yegane çözüm yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, Suriyeli ailelerin de çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir silahlı oluşumlardan çekmeleri çağrısı yapıldı.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Suriye ordusu saha komutanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.