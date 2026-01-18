SON DAKİKA| Şam ile YPG arasında ’entegrasyon’ anlaşması: Suriye’de ateşkes ilan edildi: İşte anlaşmanın maddeleri...

SURİYE'DE ATEŞKES İLANI

Suriye haber ajansı SANA: Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı

İşte anlaşmanın maddeleri:

Birinci madde:

Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; buna paralel olarak, yeniden konuşlandırma için ön adım olarak SDG’ye bağlı tüm askerî oluşumların Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

İkinci madde:

Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde hâlihazırda görev yapan personelin kadroya alınmasını sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılmasını da kapsar.

Üçüncü madde:

Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi.

Dördüncü madde:

Bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünün Suriye Hükümeti tarafından devralınması; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü güvence altına almak amacıyla düzenli güçler tarafından korunmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

Beşinci madde:

SDG’ye bağlı tüm askerî ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel esaslara göre Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapıları içine tam entegrasyonu; askerî rütbelerinin verilmesi, mali haklarının tanınması ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre karşılanması.

Altıncı madde:

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliğinin, eski rejimin kalıntılarını kendi saflarına katmaktan kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejim kalıntılarına ait subayların listelerini sunmayı taahhüt etmesi.

Yedinci madde:

Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması.

Sekizinci madde:

Ayn el-Arab (Kobani) kentinden ağır askerî varlığın çekilmesi; kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

Dokuzuncu madde:

IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti yapısına entegre edilmesi; böylece Suriye Hükümeti’nin bu alanlar üzerinde tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

Onuncu madde:

Ulusal ortaklığı güvence altına almak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan ve merkezî devlet yapısı içinde üst düzey askerî, güvenlik ve sivil görevler üstlenecek adaylar listesinin kabul edilmesi.

On Birinci madde:

Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını ve kayıtsız/vatansız kişilere ilişkin meseleler ile geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması.

On İkinci madde:

Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriye vatandaşı olmayan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderleri ve üyelerinin çıkarılmasını, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla taahhüt etmesi.

On Üçüncü madde:

Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörizmle (IŞİD) mücadeleyi sürdürme taahhüdü.

On Dördüncü madde:

Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşü üzerinde çalışılması.