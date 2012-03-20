Tolstoy'un son görüntüleri

Rus ve dünya edebiyatının dev ismi Leo Tolstoy, yüz yıl önce 20 Kasım'da Astapova isimli küçük bir kasabada gözlerini hayata kapattı. Bu görüntülerde 82 yaşındaki Tolstoy'un yaşamının son günlerinden kesitler bulunuyor.

Anna Karenina, Savaş ve Barış'ın yazarı, hayatının son yıllarında evini ve bütün kazançlarını karısına bırakıp kızkardeşi Marya'nın yaşadığı Sharmardino'ya gidip yerleşti. Görüntüler, BBC'nin arşivlerinden alınmış.