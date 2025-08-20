Soykırımda yeni aşama: Topyekûn katliam

İsrail'den Gazze'de ateşkes için Hamas'ın kabul ettiği teklife yanıt beklenirken yeni katliam onayı çıktı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı. Günlerdir Gazze'yi işgal planına hazırlık yapan İsrail ordusu saldırılarını artırdı. Zeytun ve Sabra mahallelerinde evleri, çadırları ve yardım arayanları hedef alan saldırılarda 58 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in stratejik bir şekilde kıtlık yaratması sonucu son 24 saatte 3 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Aileleri yok olan, her şeyini kaybeden binlerce Filistinli yeniden yollara düştü. Ancak gidecek güvenli bir yer yok.

BİR KUVÖZDE 4 BEBEK

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yatak doluluklarının yüzde 300'e ulaştığını ve bunun "karşı karşıya kaldıkları en ağır sağlık ve insani felaketi" yansıttığını duyurdu. Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin "yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini" ifade eden Burş, yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde "4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını" aktardı. Burş, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde" uyarısında bulundu.

YARDIMIN AMACI İSTİHBARAT TOPLAMAK

GAZZE İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "ölüm tuzakları" olarak bilinen İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Kurumu'nun, Filistinlilerden şahsi bilgilerini ve fotoğrafları toplayan yeni bir sistem başlattığını duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. İsrail'in bu yöntemle "bir istihbarat güvenlik sistemi kurmayı" hedeflediğini belirten bakanlık, Gazze'deki Filistinlilere, "işgalci İsrail'in gözetiminde çalışan ve açlıktan kıvranan halka yardım bahanesiyle kişisel bilgiler ve fotoğraflar talep eden Gazze İnsani Yardım Kurumu'na herhangi bir veri sunmamaları" çağrısında bulundu. Bakanlık, 'bu sistemin bir güvenlik-istihbarat düzeni kurmayı amaçladığını' vurguladı.