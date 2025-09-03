Trump duyurdu: ABD, Karayipler’de bir gemiyi vurdu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump, ABD ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili bir soruyu, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıtladı.

Söz konusu saldırı ile ilgili daha fazla detay paylaşmayan Trump, bölgeden gelen uyuşturucu ile mücadele etmeye devam edecekleri mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.