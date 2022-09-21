Trump ve 3 çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı

New York Başsavcılığının internet sayfasında yer alan açıklamada, "Başsavcı Letitia James, Donald Trump, Trump Organization'ın üst düzey yönetim ve ilgili kuruluşlarına, bir dizi ekonomik fayda elde etmek için yıllarca mali dolandırıcılık yaptıkları için dava açtı." ifadesi yer aldı.

Açıklama metninde, Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump'ın, Trump Organization'daki üst düzey yöneticilerin yardımıyla bankaları kredi vermeye teşvik etmek için kuruluşun net değerini milyarlarca dolar şişirdiği ileri sürüldü.

Başsavcı James, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Bay Trump ve Trump Örgütü tarafından kendi mali çıkarları için kullanılan sahtekarlık ve aldatma modeli şaşırtıcı." diye konuştu.

Dava, Trump ve üç çocuğunun New York'taki herhangi bir ticari kuruluşta çalışmasını veya yönetici olarak yer almasını kalıcı olarak engellemeyi, Trump Organization şirketinin eyalet sınırları içinde gayrimenkul alımını yasaklamayı ve "sahtekarlıkla" elde edildiği öne sürülen yaklaşık 250 milyon doların davalılardan tazmin edilmesini amaçlıyor.