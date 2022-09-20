Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde olay! Trump Biden’ı topa tuttu

İngiltere'nin 70 yıllık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, dün gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Westminster Kilisesi'nde yapılan törende tarihi bir kalabalık da yaşandı.

Yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30'da Aziz George Şapeli'nde defnedildi. Kraliçe II. Elizabeth, babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü.