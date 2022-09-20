Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde olay! Trump Biden’ı topa tuttu

İngiltere'nin 70 yıllık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, dün gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Westminster Kilisesi'nde yapılan törende tarihi bir kalabalık da yaşandı.
Yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30'da Aziz George Şapeli'nde defnedildi. Kraliçe II. Elizabeth, babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü.
BIDEN ARKALARA ATILDI
Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı. Törene katılan isimlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden'dı. Biden ve eşi ABD'yi temsil etmek üzere kilisedeki yerlerini aldı.
"BEN BAŞKAN OLSAM BÖYLE OLMAZDI"
Oldukça geride bırakılan ABD Başkanı'na bir eleştiri de eski başkan Donald Trump'tan geldi.
ABD'nin saygınlığını sadece 2 yılda bitirdiğini öne süren Trump, ABD Başkanı'nı ti'ye aldı.
Trump, "Başkanımız bazı üçüncü Dünya ülkelerinin liderlerini tanıması için iyi bir fırsat oldu. Başkan olsaydım, beni oraya oturtmazlardı ve ülkemiz şu anda olduğundan çok daha farklı olurdu." ifadeleriyle Biden'ın ülkenin ciddiyetini azalttığını ima etti.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine üst düzey politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere 2 bin davetli katıldı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı. Törende Türkiye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.