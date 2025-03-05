Trump 'vergi anlaşmazlığı' üzerinden Trudeau'yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Truth Social'dan paylaştı. Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti. Trump paylaşımının devamında Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurguladı. Öte yandan, Trump ile Zelenski arasında Beyaz Saray'daki görüşmede de tansiyon yükselmiş, tartışma yaşanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda "ne yapılabileceğini sormak için" kendisini aradığını belirtti.
"VERGİ ANLAŞMAZLIĞI KONUSUNU İKTİDARI İÇİN KULLANIYOR"
Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.
Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti.
ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı.
Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.
BEYAZ SARAY'DA TRUM-ZELENSKİ KAVGASI: SAYGISIZLIK EDİYORSUN
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükselmiş, tartışma yaşanmıştı.
Trump, Zelenski'ye "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." sözleri ile yüklenmişti. Dünyayı şoke eden gerilimin ardından Ukrayna lideri Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etti.