Trump 'vergi anlaşmazlığı' üzerinden Trudeau'yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Truth Social'dan paylaştı. Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti. Trump paylaşımının devamında Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurguladı. Öte yandan, Trump ile Zelenski arasında Beyaz Saray'daki görüşmede de tansiyon yükselmiş, tartışma yaşanmıştı.

Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin
AA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, ABD ve Kanada arasındaki gümrük tarifeleri konusunda "ne yapılabileceğini sormak için" kendisini aradığını belirtti.

"VERGİ ANLAŞMAZLIĞI KONUSUNU İKTİDARI İÇİN KULLANIYOR"

Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.

Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

BEYAZ SARAY'DA TRUM-ZELENSKİ KAVGASI: SAYGISIZLIK EDİYORSUN

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükselmiş, tartışma yaşanmıştı.

Trump, Zelenski'ye "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." sözleri ile yüklenmişti. Dünyayı şoke eden gerilimin ardından Ukrayna lideri Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etti.

Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtmişti. "Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenski, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetmişti.

Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi! Trump'tan Zelenskiy'e: Kazanamayacağınızı biliyorum

Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirmişti. Zelenski, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

ABD'NİN KANADA'YA YÖNELİK UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.