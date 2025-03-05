Trump ’vergi anlaşmazlığı’ üzerinden Trudeau’yu hedef aldı! Telefon görüşmesini paylaştı: İyi şanslar Justin

Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirmişti. Zelenski, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtmişti. "Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenski, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetmişti.

ABD'NİN KANADA'YA YÖNELİK UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine bu sabah açıklama yapan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump da Truth Social hesabından Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını vermişti.