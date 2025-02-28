Video Haber Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi! Trump'tan Zelenskiy'e: Kazanamayacağınızı biliyorum
Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi! Trump'tan Zelenskiy'e: Kazanamayacağınızı biliyorum

Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi! Trump'tan Zelenskiy'e: Kazanamayacağınızı biliyorum

28.02.2025 | 21:43

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

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