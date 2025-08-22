Trump’ın eski danışmanı John Bolton'un evine baskın: FBI ‘gizli belge’ avında

FBI, Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi. Baskının "gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturmasının" bir parçası olduğu belirtildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

NBC News'un haberine göre, perşembe günü FBI ajanları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki evine yüksek profilli bir ulusal güvenlik soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

"GİZLİ BELGELER" ARANIYOR

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Baskının 'gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturmasının' bir parçası olduğunu" bildirdi.

FBI DİREKTÖRÜNDEN BASKIN SIRASINDA MESAJ

Trump yönetiminden bir yetkili New York Post'a yaptığı açıklamada, FBI Direktörü Kash Patel'in talimatıyla federal ajanların Bolton'ın evine baskın düzenlediğini bildirdi.

Patel baskın başladıktan kısa bir süre sonra X hesabından, "Hiç kimse kanunun üstünde değildir. FBI ajanları görev başında." ifadelerini kullandı.

BOLTON'DAN TRUMP'I ELEŞTİREN PAYLAŞIM

Bolton'ın X hesabı, FBI ajanlarının evinde olduğu sırada Trump'ın Rusya Ukrayna savaşına yönelik yaklaşımını eleştiren bir mesaj yayınladı. Bu paylaşımın planlı olup olmadığı henüz belli değil. Bolton'un, son zamanlarda Trump'ı sert bir şekilde eleştirdiği biliniyor.

Bolton paylaşımında, "Rusya hedefini değiştirmedi: Ukrayna'yı yeni bir Rus İmparatorluğu'na dahil etmek. Moskova, Ukrayna'nın elindeki toprakları ve fethedemediği Donetsk'in geri kalanını devretmesini talep etti. Zelenskiy bunu asla yapmayacak. Bu arada, Trump Nobel Barış Ödülü istediği için görüşmeler devam edecek, ancak bu görüşmelerin herhangi bir ilerleme kaydedeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR

Gizli belgeleri de kapsadığı söylenen soruşturma, üst düzey bir ABD yetkilisine göre yıllar önce başlatılmış ancak Biden yönetimi "siyasi nedenlerle" soruşturmayı kapatmıştı.

Bolton'un daha önce 2020'de yayımlanan "Olayların olduğu oda" adlı kitabında gizli bilgilere yer verdiği iddia edilmişti.

Trump, ulusal sırları içerdiği gerekçesiyle yayımlanan kiabın iptali için mücadele etti. Trump, Bolton'un işe alım koşulu olarak imzalanan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi.

İlk döneminde Adalet Bakanlığı, Eylül 2020'de kitap hakkında bir soruşturma başlatmıştı ancak bir sonuca ulaşmamıştı.

Eski Trump danışmanı, o zamandan beri Trump'la anlaşmazlık yaşıyor ve düzenli televizyon haberlerinde ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik ve dış politikasını eleştiriyor.