Trump’ın eski danışmanı John Bolton’un evine baskın: FBI ‘gizli belge’ avında

BOLTON'DAN TRUMP'I ELEŞTİREN PAYLAŞIM

Bolton'ın X hesabı, FBI ajanlarının evinde olduğu sırada Trump'ın Rusya Ukrayna savaşına yönelik yaklaşımını eleştiren bir mesaj yayınladı. Bu paylaşımın planlı olup olmadığı henüz belli değil. Bolton'un, son zamanlarda Trump'ı sert bir şekilde eleştirdiği biliniyor.

Bolton paylaşımında, "Rusya hedefini değiştirmedi: Ukrayna'yı yeni bir Rus İmparatorluğu'na dahil etmek. Moskova, Ukrayna'nın elindeki toprakları ve fethedemediği Donetsk'in geri kalanını devretmesini talep etti. Zelenskiy bunu asla yapmayacak. Bu arada, Trump Nobel Barış Ödülü istediği için görüşmeler devam edecek, ancak bu görüşmelerin herhangi bir ilerleme kaydedeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR

Gizli belgeleri de kapsadığı söylenen soruşturma, üst düzey bir ABD yetkilisine göre yıllar önce başlatılmış ancak Biden yönetimi "siyasi nedenlerle" soruşturmayı kapatmıştı.

Bolton'un daha önce 2020'de yayımlanan "Olayların olduğu oda" adlı kitabında gizli bilgilere yer verdiği iddia edilmişti.

Trump, ulusal sırları içerdiği gerekçesiyle yayımlanan kiabın iptali için mücadele etti. Trump, Bolton'un işe alım koşulu olarak imzalanan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi.

İlk döneminde Adalet Bakanlığı, Eylül 2020'de kitap hakkında bir soruşturma başlatmıştı ancak bir sonuca ulaşmamıştı.

Eski Trump danışmanı, o zamandan beri Trump'la anlaşmazlık yaşıyor ve düzenli televizyon haberlerinde ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik ve dış politikasını eleştiriyor.