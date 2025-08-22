Trump’ın eski danışmanı John Bolton'un evine baskın: FBI ‘gizli belge’ avında
FBI, Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi. Baskının "gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturmasının" bir parçası olduğu belirtildi.
NBC News'un haberine göre, perşembe günü FBI ajanları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki evine yüksek profilli bir ulusal güvenlik soruşturması kapsamında baskın düzenledi.
"GİZLİ BELGELER" ARANIYOR
Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Baskının 'gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturmasının' bir parçası olduğunu" bildirdi.
FBI DİREKTÖRÜNDEN BASKIN SIRASINDA MESAJ
Trump yönetiminden bir yetkili New York Post'a yaptığı açıklamada, FBI Direktörü Kash Patel'in talimatıyla federal ajanların Bolton'ın evine baskın düzenlediğini bildirdi.
Patel baskın başladıktan kısa bir süre sonra X hesabından, "Hiç kimse kanunun üstünde değildir. FBI ajanları görev başında." ifadelerini kullandı.