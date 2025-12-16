Haberler

Trump’ın Özel Kalemi’nin verdiği röportaj tepki çekti: “Alkolik bir kişiliğe sahip”

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'ın, Vanity Fair dergisindeki kabine üyelerine yönelik yayımlanan röportajı ülke genelinde tartışmalara neden oldu. Wiles söz konusu dergideki açıklamalarında, Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanan Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 20:48 Son Güncelleme: 16 Aralık 2025 20:56

Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan Susie Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden oldu. Dergide yer alan ifadelere göre Wiles, Trump'ın kabinesinden bazı isimlere yönelik eleştirilerini sıralarken, öte yandan da Trump yönetiminin başarılarından övgüyle bahsetti. Makaledeki ifadelerine göre Wiles, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Jeffrey Epstein dava sürecini ele alma biçimi için, "Bence o, bununla ilgilenen hedef grubun tam olarak kimler olduğunu anlamakta tamamen başarısız oldu. Önce bu insanlara içi boş klasörler verdi, sonra da tanık listesinin masasında olduğunu söyledi. Halbuki masasında kesinlikle bir şey yoktu." değerlendirmesinde bulundu. Wiles, Bondi'nin, Epstein davasının Amerikan kamuoyu için ne kadar önemli olduğunu anlayamadığını belirtti.

"TRUMP ALKOLİK BİR KİŞİLİĞE SAHİP" Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanan Wiles, "Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Başkan (Trump) yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır." ifadesini kullandı. Susie Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı. Elon Musk'ın, Hitler, Mussolini ve Mao dönemleriyle ilgili tartışma yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Wiles, Musk'ın o esnada "ketamin" etkisi altında olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Trump'ın Venezuela üzerindeki baskıyı iyice artırmak istediğini vurgulayan Wiles, ABD Başkanı'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun etrafındaki halkaları kırmak istediğini dile getirdi.