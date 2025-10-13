Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Harika işler çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Başkan Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan bir lider, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin ardından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
"SAYGI DUYULAN GÜÇLÜ BİR LİDER"
ABD BAŞKANI MISIR'A HAREKET EDECEK
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyareti kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.