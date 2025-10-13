Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Harika işler çıkardı

Gazze'de varılan ateşkesin ardından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

"SAYGI DUYULAN GÜÇLÜ BİR LİDER"

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında bazı açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinen Trump, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Başkan Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan bir lider, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.