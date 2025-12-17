Trump’tan BBC’ye 10 milyar dolarlık dava
Başkanı Donald Trump, BBC’ye rekor tazminat davası açtı. BBC, hazırladığı bir belgeselde meşhur Kongre binası baskınını Trump’ın teşvik ettiğini ima etmişti
ABD Başkanı Donald Trump, kongre baskınına ilişkin konuşmasının kurgusu nedeniyle İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye tazminat davası açtı. Trump 2021 yılında ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanma öncesi destekçilerine konuşma yapmıştı. Konuşma BBC'nin hazırladığı bir belgesel filmde kullanıldı. Video, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki konuşmasının iki ayrı bölümünü bir araya getirerek, sanki destekçilerini, milletvekillerinin Joe Biden'ın 2020 seçim zaferini onayladığı Kongre binasına saldırmaya açıkça teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yarattı. Trump, konuşmasını bağlamından kopararak belgeselde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle BBC'ye karşı toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, bunun "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü.