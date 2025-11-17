Trump’tan dikkat çeken Venezuela açıklaması: Maduro ile görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" yanıtını veren Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.