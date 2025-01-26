Trump’tan Gazze açıklaması: Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinli mültecilere ilişkin açıklama yaptı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı.

Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.