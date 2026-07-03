Trump’tan müzakere açıklaması: İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin hepsini kabul etti

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.

"GEÇEN HAFTA ONLARI ÜÇ DEFA ÇOK SERT VURDUM"

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.

SON DAKİKA| Trump’tan nükleer silah mesajı: ’En önemli konu’ diyerek vurguladı! İran’la müzakereler ne durumda?

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör