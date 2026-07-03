Trump'tan müzakere açıklaması: İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin hepsini kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin ihtiyaç duydukları her şeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEYLERİN HEPSİNİ KABUL ETTİLER"
Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.
"NÜKLEER SİLAH EDİNEMEZLER"
Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.
"GEÇEN HAFTA ONLARI ÜÇ DEFA ÇOK SERT VURDUM"
İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.
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