Trump’tan Netanyahu’ya net mesaj: Savaş bitti! ‘Ateşkes sürecek’

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e gelirken Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam edecek, savaş bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.