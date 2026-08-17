Trump’tan Türkiye’nin imzaladığı Mekke Anlaşması’na ilişkin çarpıcı açıklama: Memnuniyet duyuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında imzalanan Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşması dünyada büyük ses getirdi.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir işbirliği niteliği taşıyor.

TRUMP: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM

Anlaşma sonrası İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere bölgede kaos hedefleyen güçlerde panik başlarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör