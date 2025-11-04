Trump’tan üç ülkeye saldırı emri iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela, Nijerya ve Meksika'ya saldırı emri verdiği ileri sürüldü.

● MEKSİKA: NBC News kanalına göre, Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor. Plan kapsamında eğitimlerin başladığı iddia edildi.

● VENEZUELA: Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

● NİJERYA: Trump, Hıristiyanların öldürülmesine izin vermekle suçladığı Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu belirtti. "Karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum" dedi.