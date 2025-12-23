Trump’tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya gözdağı

Trump, Noel tatilini geçirdiği Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.