Trump’tan Venezuela’ya gözdağı: Askeri seçenek masada

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'yu devirmenin nihai hedef olup olmadığına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. ABD Başkanı, bu konuda yalnızca "O, benim ne istediğimi tam olarak biliyor. Herkesten daha iyi biliyor." demekle yetindi.

Askeri adım için zamanlamanın ne olacağı sorulan Trump, "Duruma bağlı. Denize açılmaya devam edecek kadar aptal olurlarsa, bizim limanlarımızdan birine dönüş yaparlar." ifadelerini kullandı.

NBC News'a telefonla bağlanan Trump, ABD - Venezuela gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Venezuela'ya karşı askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, önümüzdeki süreçte daha fazla petrol tankerine el konulabileceğine işaret etti.

Trump, 16 Aralık'ta Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini belirten Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.