Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor





Buğday kıtlığından Uzakdoğu da olumsuz etkileniyor. Endonezya, Ukrayna buğdayının dünyanın en büyük ikinci alıcısı ve Pakistan, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'daki birçok ülke de bu pazara bağımlı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna ve Rusya'dan yapılan gıda ihracatının kalıcı olarak durdurulması durumunda dünya çapında 8-13 milyon ilave insanın yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.