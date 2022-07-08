Türk bilim insanları Arktik Okyanusu’nda

Yaklaşık 1.5 ton kişisel donanım ve araştırma ekipmanları taşıyan sefer ekibi, Norveç Tromso'ya geldi.
Tromso Limanı'na ulaşan 9 kişilik bilim ekibi, PolarXplorer isimli 42 metrelik araştırma gemisi ile Arktik Okyanusu'ndaki Barents Denizi'nde 20 gün boyunca bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Ekip Arktik Okyanusu'nda, deniz canlılarının ve deniz buzlarının gözlemlenmesi, atmosferik kirlilik gözlemleri, meteorolojik gözlemler, denizdeki kirleticilerin belirlenmesi, deniz suyu fiziksel parametrelerinin takibi, gemi ticaret rotalarının çevreye etkileri ve mikroplastik gibi 14 proje için araştırma yapacak.
2. Ulusal Arktik Bilim Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy daha önce Antarktika'ya yaptıkları 6 sefer sonrasında yaklaşık 100 bilimsel yayına ulaştıklarının altını çizerek "Antarktika seferleri kadar Arktik, yani Kuzey Kutbu'na yapılacak seferler de önemli.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından icra edilen seferimizde TÜBİTAK Kutup 1001 çağrısında sefere katılmaya hak kazanmış projelerimiz de mevcut" dedi.
SVALBARD ANTLAŞMASI
Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Svalbard Antlaşması'nın TBMM'de kabul edilip taraf olunmasıyla Türkiye'nin bölgedeki araştırmalara daha rahat katılabileceğini söyledi.