Türk bilim insanları Arktik Okyanusu’nda





2. Ulusal Arktik Bilim Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy daha önce Antarktika'ya yaptıkları 6 sefer sonrasında yaklaşık 100 bilimsel yayına ulaştıklarının altını çizerek "Antarktika seferleri kadar Arktik, yani Kuzey Kutbu'na yapılacak seferler de önemli.





TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından icra edilen seferimizde TÜBİTAK Kutup 1001 çağrısında sefere katılmaya hak kazanmış projelerimiz de mevcut" dedi.