Türk SİHA’ları efsane oldu! Litvanya Bayraktar TB2’leri ölümsüzleştirdi

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya destek veriyor. Litvanya, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya destek olmak için, tüm dünyada en çok tercih edilen insansız hava aracı haline gelen Türk SİHA'larını tercih etmişti.

EFSANE OLAN BAYRAKTAR TB2 PULLARDA YAŞATILACAK

Ukrayna'ya Bayraktar TB2 göndermek için halkın para topladığı Litvanya'da hükümet, bu olayı ölümsüzleştirmek için adım attı.