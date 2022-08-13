Türk SİHA’ları efsane oldu! Litvanya Bayraktar TB2’leri ölümsüzleştirdi

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya destek veriyor. Litvanya, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya destek olmak için, tüm dünyada en çok tercih edilen insansız hava aracı haline gelen Türk SİHA'larını tercih etmişti.
EFSANE OLAN BAYRAKTAR TB2 PULLARDA YAŞATILACAK
Ukrayna'ya Bayraktar TB2 göndermek için halkın para topladığı Litvanya'da hükümet, bu olayı ölümsüzleştirmek için adım attı.
Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını, Türk İHA'sı için özel bir posta pulu basarak ölümsüzleştirdi.
Üzerinde uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimlerinin yer aldığı posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu.
TÜRKİYE HEDİYE ETTİ
Konuyla ilgili konuşan Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." açıklamasında bulundu. Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." İfadelerini kullandı.
Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon euro toplanmıştı.
Baykar şirketi ise bu kampanyaya kayıtsız kalmayarak Litvanya'ya ücretsiz olarak Bayraktar TB2 yollamıştı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." sözlerini kullanmıştı.