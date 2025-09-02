Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ürünlerine dünya medyasının ilgisi sürüyor. Fransız, İngiliz ve Yunan medyasında çıkan üç haber:

Fransız Le Figaro gazetesi: Haberde Türkiye'nin yeni Milli Uçak Gemisi projesiyle Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü de geride bırakarak, en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacağı belirtildi. Gazetenin, "Türkiye, Charles de Gaulle uçak gemisini de geride bırakarak en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi hakkındaki "devasa projenin" resmi startını verdiği vurgulandı.

İngiliz Economist dergisi: "Türk silahları kendini kanıtladı" denilen haberde Türkiye'nin yükselen bir değer olduğu ve dünya silah ihracatında 5. sıraya çıkabileceği belirtildi. Dergi Türkiye'den "yükselen bir ülke" olarak bahsederken Türkiye'nin son beş yıldaki silah ihracatının geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesi: Türkiye'nin savunma hamlelerini manşetine taşıdı. Haberde, "Türkiye'nin silahlanma patlaması Yunanistan'ın baş ağrısı" başlığı kullanıldı.

EN BÜYÜK 5 ŞİRKET ARASINDALAR

Öte yandan dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı. Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu. Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı.

SAVUNMA SANAYİSİ DİPLOMATİK GÜÇ OLDU

Türkiye'nin savunma sanayii son yıllarda yalnızca güvenlik odaklı bir gelişim süreci değil, aynı zamanda bağımsız kalkınma vizyonunun temsilcisi haline geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikâyesi" başlıklı çalışmada, yerli üretim kapasitesinin yüzde 80'lere ulaşmasının, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığını büyük ölçüde azalttığı vurgulandı. Bu sayede savunma sanayii, sadece güvenlikte değil diplomasi ve uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin elini güçlendiren stratejik bir unsur haline geldi. Resul Ekrem ŞAHAN / ANKARA