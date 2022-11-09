Türk vatandaşlığından çıkmayı vadetmişti… Mehmet Öz’e sandık şoku!

ABD'li televizyon kanallarının ünlü siması, doktor Mehmet Öz, Türk kimliğiyle ilgili tartışılan bir karar vermişti. Senatör olmak için geçtiğimiz Aralık ayında aday olacağını duyuran Öz, rakiplerine Amerikan kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı. Pensilvanya eyaletinden muhafazakar Cumhuriyetçi Parti adaylığına oynayan Öz, geçtiğimiz aylarda da FETÖ lobisinin desteğini alabilmek için teröristbaşı Fetullah Gülen'e sahip çıkmıştı.