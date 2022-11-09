Türk vatandaşlığından çıkmayı vadetmişti… Mehmet Öz’e sandık şoku!

ABD'li televizyon kanallarının ünlü siması, doktor Mehmet Öz, Türk kimliğiyle ilgili tartışılan bir karar vermişti. Senatör olmak için geçtiğimiz Aralık ayında aday olacağını duyuran Öz, rakiplerine Amerikan kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı. Pensilvanya eyaletinden muhafazakar Cumhuriyetçi Parti adaylığına oynayan Öz, geçtiğimiz aylarda da FETÖ lobisinin desteğini alabilmek için teröristbaşı Fetullah Gülen'e sahip çıkmıştı.
PENSİLVANYA'DA DEMOKRAT PARTİ KAZANDI
Sandıkların açılmasıyla Öz'ün, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kaldığı anlaşıldı. Fetterman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pensilvanya'da en fazla oyu alarak seçimi kazandığını duyurdu.
Fetterman, Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1'ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.
Seçim öncesi anketlere göre Fetterman, seçime iki hafta kala hızlı bir düşüş yaşarken, Öz'ün bir puan gerisine düşmüştü. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Senatoda üstünlük sağlamak için Pensilvanya eyaletinde alacakları neticeyi kritik önemde görüyor.
FETÖ LOBİSİ İŞE YARAMADI
Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti. Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.
Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savundu!
Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.